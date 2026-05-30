Bayramın son günü hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın son gününde Türkiye’nin batı kesimlerinde güneş yüzünü gösterirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların kuzey batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
