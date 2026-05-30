Bakan Çiftçi son durumu açıkladı: Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasıyla ilgili son durumu açıkladı. Çiftçi, Türkiye genelinde başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasında yüzde 82 seviyesine ulaşıldığını, 61 ilde çalışmaların tamamlandığını, kalan illerde ise sürecin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Türkiye genelinde uzun zamandır başıboş sokak köpeği problemleri devam ediyor.

Son aylarda Van, Aydın ve Şanlıurfa'da meydana gelen başıboş köpek saldırıları, durumun ciddiyetini daha da gözler önüne serdi.

2 Ağustos 2024'te belediyelerin başıboş köpekleri toplamasını düzenleyen ve barınaklara alınmasını öngören yasa değişikliği yürürlüğe girdi. Ancak umut edilen sonuç alınamadı.

Yaşananların ardından başıboş sokak köpeği problemini çözmek için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar hızlandı, somut adımlar atıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Al Jazeera'ye konuşarak yeni yol haritasını ve son durumu açıkladı.

SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 82'Sİ TOPLANDI

Mustafa Çiftçi, konuşmasında Türkiye genelinde başıboş sokak hayvanlarının yüzde 82'sinin toplandığını, sorunun uluslararası normlara uygun kalıcı bir çözüme kavuşacağını açıkladı.

Ayrıca Bakan Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıplarının yanı sıra ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır.

"SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİNİN TAMAMI TOPLANMIŞ, İHBARLAR ÜZERİNE TAKİP SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu nedenle insanımızı koruyan, hayvan sağlığı ve refahını da gözeten kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Bu amaçla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 2 Ağustos 2024 tarihinde önemli bir değişikliğe gidildi.

‘Yakala, kısırlaştır, yerine bırak' uygulamasının yerine, sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve doğal yaşam alanlarında bakım ve beslenmelerinin sağlanması esas alındı.

İçişleri Bakanlığı olarak valilerimizin koordinasyonunda bu süreci yakından takip ediyoruz. İl Özel İdarelerinin bulunduğu 51 ilimizde çalışmalarda sona gelinmiş, sahipsiz sokak köpeklerinin tamamı toplanmış, ihbarlar üzerinden takip süreci devam etmektedir" diye konuştu.

"61 İLİMİZDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMIŞ, KALAN İLLERİMİZDE SÜREÇ SÜRMEKTEDİR"

30 büyükşehirde valilik koordinasyonunda, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarıyla bakımevi ve doğal yaşam alanları dışında kalan sokak köpeklerinin yüzde 73'ünün toplandığını ifade eden Çiftçi, "Türkiye genelinde toplama işleminde yüzde 82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir.

Bu sürecin bakım ve beslenme boyutunda da önemli bir model kurduk. Muhterem Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan ve dünyaya örnek olan ‘Sıfır Atık' anlayışı doğrultusunda tüm illerimizde gıda atıklarından besin üretim üniteleri kuruldu. Bugün günlük 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton köpek besini üretilmektedir.

"ÇOCUKLARIMIZ SOKAKTA KORKMADAN YÜRÜSÜN"

Bu konuda hedefimiz nettir; çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Şehirlerimizde güvenlik, sağlık, merhamet ve düzen aynı anda tesis edilsin.

"KALICI ÇÖZÜMÜ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsun. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi