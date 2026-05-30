Konya’da iki otomobil çarpıştı! 4’ü ağır 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kaza, Ereğli Yeni Karaman Yolu üzerindeki Fidanlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılara itfaiye ekipleri müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”