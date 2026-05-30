Konya’nın sevilen esnaflarından Hamarat Hoca’nın acı günü!

Konya'nın Bozkır ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan ve ilçe halkı tarafından "Hamarat Hoca" olarak tanınan Mustafa Hamarat'ın eşi Hanım Hamarat, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bugün toprağa verildi
Merhume Hanım Hamarat için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleştirilen defin töreniyle ebediyete uğurlanan Hanım Hamarat'ın cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze törenine Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, merhumenin ailesi, akrabaları, dostları ve sevenleri katıldı.
(Ali Asım Erdem)