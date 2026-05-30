Bayram ziyaretine giden Yazar Ayten Öztürk bıçaklanarak öldürüldü
Kurban bayramı ziyareti için Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne gelen olayda 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçtığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle ailesini ziyaret etmek üzere Küçükyayla köyüne geldi. Öztürk'ün, annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada yeğeni ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi.
İddiaya göre, kısa sürede büyüyen olay sırasında Ayten Öztürk bıçakla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayten Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından bölgeden kaçan yeğeni B.S.'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şüpheli, köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.
Ayten Öztürk'ün cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
