Selçuksports’a yasa dışı bahis operasyonu!
Yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Selçuksports“ adlı kaçak maç yayını yapılan siteye operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Y., Denizli’de gözaltına alındı.

Kaçak maç yayını yaptığı bilinen "Selçuksports”a operasyon düzenlendi. 

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları gerçekleştirildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE TEŞVİK EDİCİ PAYLAŞIMLAR

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. 

Açıklamada "Kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve ‘Selçuksports' isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar” tespit edildiği belirtildi.

SİTENİN SAHİBİ GÖZALTINDA 

Yapılan araştırmalar sonucunda siteyi yöneten kişinin Selçuk Y. olduğu tespit edildi ve şüpheli Denizli'de gözaltına alındı. 

Şüphelinin İstanbul'a sevki bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

