GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,956 TL
EURO
53,314 TL
STERLİN
61,848 TL
GRAM
6.608 TL
ÇEYREK
10.833 TL
YARIM
21.613 TL
CUMHURİYET
42.842 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kayıp ihbarı! Ekipler Alzheimer hastası için harekete geçti

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kayıp ihbarı! Ekipler Alzheimer hastası için harekete geçti
Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi’nde kaybolduğu bildirilen Alzheimer hastası bir vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 1 Haziran 2026 tarihinde gelen kayıp ihbarının ardından ekipler vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi.

Alzheimer teşhisi bulunan E.Ü.'nün bulunması amacıyla Konya'dan yola çıkan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda çalışma yürüttü. Arama faaliyetlerine jandarma ekipleri de destek verdi.

EKİPLER BÖLGEYİ TARADI

Kayıp vatandaşın bulunması için kırsal alanlarda ve çevre bölgelerde yoğun arama çalışmaları gerçekleştirildi. 

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Saatler süren arama çalışmalarının ardından E.Ü. sağ olarak bulundu. Kayıp vatandaşın bulunmasıyla birlikte ailesi ve ekipler derin bir nefes aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kayıp vatandaşın kısa sürede bulunabildiği belirtilirken, operasyonun başarıyla sonuçlanması bölgede memnuniyetle karşılandı.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER