Konya’da kayıp ihbarı! Ekipler Alzheimer hastası için harekete geçti

Alzheimer teşhisi bulunan E.Ü.'nün bulunması amacıyla Konya'dan yola çıkan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda çalışma yürüttü. Arama faaliyetlerine jandarma ekipleri de destek verdi.
EKİPLER BÖLGEYİ TARADI
Kayıp vatandaşın bulunması için kırsal alanlarda ve çevre bölgelerde yoğun arama çalışmaları gerçekleştirildi.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Saatler süren arama çalışmalarının ardından E.Ü. sağ olarak bulundu. Kayıp vatandaşın bulunmasıyla birlikte ailesi ve ekipler derin bir nefes aldı.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kayıp vatandaşın kısa sürede bulunabildiği belirtilirken, operasyonun başarıyla sonuçlanması bölgede memnuniyetle karşılandı.
(Berna Ata)