Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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SATI KARGI
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ÇANKIRI
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YAZIR MEZARLIĞI
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VARTANLI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MUSTAFA BUŞGUT
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KONYA
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MUSALLA MEZARLIĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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