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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü vefat eden 18 Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188 Konya cenaze hizmetleri nerede? Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya Telefon: (0332) 233 29 96kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SATI KARGI
 

ÇANKIRI
02-04-1927

YAZIR MEZARLIĞI

İSKENDER ULU
 

VARTANLI
20-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA BUŞGUT
 

KONYA
01-04-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

ABDULLAH KARANLIK
 

KARABAĞ
01-05-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET KEŞLİ
 

KONYA
01-08-1965

YEDİLER MEZARLIĞI

BEBEK ADEM


27-05-2026

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

İSMAİL ERYİĞİT
 

KONYA
22-12-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

MİYASE ÖZDENGÜL
 

ZIVARIK
10-07-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET YILMAZ
 

BULGARİSTAN
01-07-1943

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK 2 KAYIŞ
 


31-05-2026

MUSALLA MEZARLIĞI

YETER KILINÇ
 

KARAPINAR
03-03-1958

HARMANCIK MEZARLIĞI

AZİME AKTAN
 

TATKÖY
11-06-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE SAZLI
 

ALATA
23-08-1936

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

ZELİHA NAS
 

H.ÇÜNTAKLI
28-12-1952

YAZIR MEZARLIĞI

YÜKSEL ERMİŞ
 

KONYA
12-04-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

OSMAN ÇALIK
 

KARABAĞ
09-07-1950

ANASULTAN MEZARLIĞI

UMMUHAN KARADUMAN
 

CİHANBEYLİ
18-02-1975

ARAPLAR MEZARLIĞI

BEBEK KOYUNCU
 


01-06-2026

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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