Konya’dan Türkiye’ye örnek proje: Altın alacaklar dikkat! Yeni güven sistemi devrede

Sahte altın ve düşük ayarlı ürünlerle mücadelede Konya’dan dikkat çeken bir adım geldi. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Türkiye’de ilk kez Kuyumcu Güven Portalı’nı hayata geçirdi. Portal kapsamında kuyumcularda habersiz denetimler gerçekleştiriliyor, altın ve diğer değerli metaller özel cihazlarla analiz ediliyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, kuyumculuk sektöründe güveni artırmak ve sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Kuyumcu Güven Portalı" uygulamasını başlattı. Sistem sayesinde hem kuyumcu esnafı hem de vatandaşlar korunurken, sektörde şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

XRF CİHAZIYLA ANLIK ANALİZ YAPILIYOR

Konya'daki kuyumcu esnafının iş yerlerinde bulunan ve anlık altın, döviz ve borsa verilerini gösteren dernek ekranlarına entegre edilen portal, düzenli denetimlerle destekleniyor. Uygulamanın en önemli ayağını ise dernek bünyesine kazandırılan XRF Analiz Cihazı oluşturuyor.

Altının ayarını, gramajını ve saflığını tespit eden profesyonel cihaz, X-ışınları kullanarak metale zarar vermeden saniyeler içerisinde analiz yapabiliyor. Böylece sahte, kaplama ya da iç kısmı farklı metallerle doldurulmuş ürünler kısa sürede tespit edilebiliyor.

DENETİMLER HABERSİZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Sistem kapsamında dernek görevlileri, üye kuyumcuları önceden bilgilendirmeden iş yerlerine giderek rastgele seçtikleri altın, pırlanta ve diğer değerli metalleri inceleme için dernek merkezine götürüyor. Burada XRF cihazıyla gerçekleştirilen analizlerin ardından ürünlerin uygunluğu kontrol ediliyor.

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan kuyumcuların ekranlarında "Ayar Kontrol" başlığı altında bilgilendirme kartı yayınlanıyor.

Ekranda yer alan "Üyemiz iş yerinin ayar ve kontrolleri kuyumcu esnafına haber vermeden derneğimiz tarafından XRF makinası ile kısmi olarak yapılmıştır." ifadesi sayesinde vatandaşlar, alışveriş yaptıkları iş yerinin denetlendiğini görebiliyor.

AMAÇ HEM ESNAFI HEM VATANDAŞI KORUMAK

Bu uygulama ile tüketicilerin güven içerisinde alışveriş yapması sağlanırken, kuyumcu esnafı da haksız rekabet ve sahte ürün kaynaklı mağduriyetlerden korunuyor.

Denetimler sırasında herhangi bir ürünle ilgili ayar, gramaj veya sahtecilik şüphesi tespit edilmesi halinde ise ürünün tedarik süreci araştırılıyor. Ürünün nereden ve kimden temin edildiği belirlenmeye çalışılırken, gerekli durumlarda resmi kurumlara bildirim yapılıyor. Sürecin ardından emniyet ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılarak piyasaya sahte ürün sürmeye çalışan kişi veya gruplara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Tahir Azman, Kuyumcu Güven Portalı'nın hayata geçirilmesi için uzun süredir yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Projenin geliştirilme sürecinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün de bilgilendirildiğini belirten Azman, sistemin hem vatandaşların hem de kuyumcu esnafının korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Azman, Türkiye'de ilk kez Konya'da uygulamaya alınan Kuyumcu Güven Portalı'nın diğer illerde de yaygınlaştırılmasını istediklerini belirterek, uygulamanın sektör genelinde güven ortamının güçlenmesine katkı sunacağını kaydetti.

(Mehmet Kemal Sayın)