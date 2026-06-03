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Dilan Polat’ın koruması silahlı saldırıda öldürüldü

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Dilan Polat’ın koruması silahlı saldırıda öldürüldü
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, silahlı saldırıda öldürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı yaşandı. Engin Polat'ın kuzeni olduğu ifade edilen aynı zamanda çiftin korumalığını üstlendiği belirtilen Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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