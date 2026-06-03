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Sahnenin perde arkasında büyük emek

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Sahnenin perde arkasında büyük emek
Konya’da sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyan Sahne Rengi Tiyatro Ekibi, yeni oyunu “Bizim Kahvehane” için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Farklı meslek gruplarından gönüllü sanatseverlerin bir araya geldiği ekip, aylardır sürdürdüğü çalışmaların ardından seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kimi öğretmen, kimi esnaf, kimi mühendis ya da farklı alanlarda çalışan ekip üyeleri; ortak tutkuları olan tiyatro etrafında buluşarak sahnede aynı hikâyeyi anlatmak için emek veriyor. Son provada oyuncular repliklerini bir kez daha gözden geçirirken, sahne geçişleri ve teknik detaylar da titizlikle çalışıldı.

Mahalle kültürünü, insan ilişkilerini ve gündelik yaşamın sıcaklığını sahneye taşıyan "Bizim Kahvehane”, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatmayı hedefliyor. Oyunun merkezinde dostluklar, komşuluk ilişkileri ve hayatın içinden karakterler yer alıyor.

Sanatı hayatlarının bir parçası haline getiren oyuncular, yoğun iş temposuna rağmen provalara düzenli olarak katılarak sahneye en iyi şekilde çıkabilmek için çalışıyor. Ekip üyeleri, tiyatronun yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda farklı hayatları ortak bir amaç etrafında buluşturan güçlü bir bağ olduğuna dikkat çekiyor.

Sahne Rengi Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan "Bizim Kahvehane”, 7 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Anadolu Gelişim Okulları'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Sanatseverler, aylar süren emeğin ürünü olan bu özel gösteride hem kahkahaya hem de duygu dolu anlara tanıklık edecek.

(Ali Asım Erdem)

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