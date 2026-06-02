Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Jetten, görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.
Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret eden Erdoğan, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
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