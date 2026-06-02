TEM Otoyolu’nu kullanacaklar dikkat! Yol çalışması başladı: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda yol çalışması başladı. Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kesimde, Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu İstanbul yönünde yol çalışması yapılacağını açıkladı.

Bugün saat 08.00'den itibaren Muallimköy Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında 24 saat esasına göre yapılacak iyileştirme ve onarım çalışması sebebiyle yol ulaşıma kapatılacak. 

ALTERNATİF YOL

Çalışma süresince trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği de yol çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki bölümde, kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişlerin de kapalı olacağının vurgulandığı açıklamada "Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D -100 Devlet Yolu'nu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecektir." denildi.

Ayrıca, Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kolların da trafiğe kapalı olacağı vurgulandı.

Bu araçların, D-100 üzerinden İstanbul ve Ankara istikametine gidebileceğine vurgu yapılan açıklamada "Çalışmalar, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: DHA

