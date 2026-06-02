GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,980 TL
EURO
53,413 TL
STERLİN
62,018 TL
GRAM
6.700 TL
ÇEYREK
10.976 TL
YARIM
21.717 TL
CUMHURİYET
43.299 TL
GÜNCEL Haberleri

Önce annesini ardından kendini bıçakladı

Önce annesini ardından kendini bıçakladı
Bursa’da, iddiaya göre psikolojik sorunları olan İsmail S., annesi Ayşe S.’yi ve kendisini bıçakladı. Yaralı anne ve polis ekiplerine elindeki bıçakla direnen İsmail S., ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., evde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek annesi Ayşe S.'yi, ardından kendini bıçakladı.

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail S., olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla direndi.

Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Ayşe S. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, İsmail S. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER