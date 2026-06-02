Çiftçinin korkulu rüyası! Konya’nın bu ilçesinde tek tek inceleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hububat ekili alanlarda süne zararlısına yönelik arazi kontrolleri ve ürün çıkış denetimlerini sürdürüyor.
Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında, hububat üretim alanlarında süne başta olmak üzere hastalık ve zararlıların durumu detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerle olası risklerin erken dönemde tespit edilmesi amaçlanıyor.
Ürün çıkış süreçleri denetleniyor
Arazi kontrollerinin yanı sıra ürün çıkış denetimleri de titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler, hasat edilen ürünlerin sevkiyat süreçlerinde gerekli kontrolleri yaparak üretim ve pazarlama aşamalarının mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor.
Amaç verim ve kaliteyi korumak
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin emeğini korumak ve verim ile kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için denetim ve kontrol faaliyetlerinin sezon boyunca devam edeceği ifade edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”