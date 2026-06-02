Konya’da bahçelerde sessiz tehlike! Ekipler harekete geçti

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kiraz ve elma bahçelerinde ekonomik kayıplara yol açabilen zararlılara karşı izleme ve erken uyarı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TUZAKLAR KURULDU

Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder'in koordinasyon ve kontrolünde yürütülen çalışmalarda, teknik ekipler tarafından kiraz sineği, kahverengi kokarca, elma iç kurdu ve Akdeniz meyve sineğine (AMS) yönelik izleme tuzakları bahçelere yerleştirildi. Kurulan tuzakların düzenli kontrolleri gerçekleştirilerek zararlı popülasyonlarının durumu takip edildi.

Saha çalışmalarında elde edilen veriler uzman ekipler tarafından analiz edilirken, zararlıların gelişim süreçleri yakından izleniyor. Böylece mücadele zamanlarının doğru belirlenmesi ve üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

ÇEVRE VE ÜRÜN KALİTESİ KORUNUYOR

Erken uyarı sistemleri ve düzenli saha gözlemleri sayesinde hastalık ve zararlılarla mücadelede etkinlik artırılıyor. Bu uygulamalarla gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilirken, çevrenin korunmasına ve ürün kalitesinin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlanıyor.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kiraz ve elma başta olmak üzere tüm meyve bahçelerinde üreticilerin yanında olmaya ve bitki sağlığı çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

(Berna Ata)