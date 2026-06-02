GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,974 TL
EURO
53,415 TL
STERLİN
62,010 TL
GRAM
6.691 TL
ÇEYREK
10.962 TL
YARIM
21.688 TL
CUMHURİYET
43.243 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bahçelerde sessiz tehlike! Ekipler harekete geçti

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da bahçelerde sessiz tehlike! Ekipler harekete geçti

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kiraz ve elma bahçelerinde ekonomik kayıplara yol açabilen zararlılara karşı izleme ve erken uyarı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TUZAKLAR KURULDU

Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder'in koordinasyon ve kontrolünde yürütülen çalışmalarda, teknik ekipler tarafından kiraz sineği, kahverengi kokarca, elma iç kurdu ve Akdeniz meyve sineğine (AMS) yönelik izleme tuzakları bahçelere yerleştirildi. Kurulan tuzakların düzenli kontrolleri gerçekleştirilerek zararlı popülasyonlarının durumu takip edildi.

Saha çalışmalarında elde edilen veriler uzman ekipler tarafından analiz edilirken, zararlıların gelişim süreçleri yakından izleniyor. Böylece mücadele zamanlarının doğru belirlenmesi ve üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

ÇEVRE VE ÜRÜN KALİTESİ KORUNUYOR

Erken uyarı sistemleri ve düzenli saha gözlemleri sayesinde hastalık ve zararlılarla mücadelede etkinlik artırılıyor. Bu uygulamalarla gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilirken, çevrenin korunmasına ve ürün kalitesinin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlanıyor.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kiraz ve elma başta olmak üzere tüm meyve bahçelerinde üreticilerin yanında olmaya ve bitki sağlığı çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER