GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,956 TL
EURO
53,314 TL
STERLİN
61,848 TL
GRAM
6.608 TL
ÇEYREK
10.833 TL
YARIM
21.613 TL
CUMHURİYET
42.842 TL
KONYA Haberleri

Türkiye’nin İlk ve Tek Medya Vakfı ANMEG Vakfı 15 Yaşında

Türkiye’nin İlk ve Tek Medya Vakfı ANMEG Vakfı 15 Yaşında

Türkiye'nin ilk ve halen faaliyetlerini sürdüren tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Vakıf medeniyetinin köklü mirasını medya alanına taşıyan ANMEG Vakfı, 15 yıldır gazete, televizyon, radyo, internet haber siteleri ve dijital medya platformları aracılığıyla yayıncılık hizmeti sunuyor.

Vakıf adına kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, Anadolu Medya Grup Vakfı'nın Türkiye'de medya alanında faaliyet gösteren ilk ve tek vakıf olduğunu belirterek, vakıf hizmetlerinin en zor alanlarından birini yürüttüklerini ifade etti.

Özer, günümüzde dünyanın büyük ölçüde algılar üzerinden yönlendirildiğine dikkat çekerek, ANMEG Vakfı'nın temel amacının doğruyu, hakkı ve hakikati insanlara ulaştırmak olduğunu söyledi.

"15 yıldır belki de vakıf hizmetlerinin en zor olanlarından birini icra etmeye çalışıyoruz” diyen Özer, medya hizmetinin çağın en etkili iletişim araçlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Amacımız, bugün bütün dünyanın algılarla yönetildiği bir çağda doğruyu, hakkı ve hakikati insanlığa duyurmaktır. İnsanlar üzerinde en tesirli araçlardan biri olan medya yoluyla hizmet üretmenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Anadolu Medya Grup Vakfı, bünyesindeki tüm medya kuruluşlarıyla birlikte temsil ettiği değerleri insanlığa hizmet anlayışıyla sunmanın gayreti içerisindedir.”

Vakıf Medeniyetinin Medyadaki Temsilcisi

Açıklamada, vakıf anlayışının İslam medeniyetinin ve Anadolu kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Asırlar boyunca eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan kültürel hizmetlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren vakıfların, toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu anlayışın bir devamı olarak kurulan ANMEG Vakfı'nın da medya alanında hizmet üretmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Medyayı yalnızca haber verme aracı olarak değil, aynı zamanda eğitim ve kültür dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olarak gören vakıf, bünyesindeki gazete, televizyon, radyo, internet haber siteleri ve dijital yayın platformlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

"Daha Büyük Hizmetlere İmza Atacağız”

ANMEG Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, açıklamasının sonunda vakfın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen mütevelli heyeti üyelerine, çalışanlara ve destek veren herkese teşekkür ederek, vakfın gelecekte çok daha büyük hizmetler gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

15 yıldır medya yoluyla topluma hizmet etmeyi amaçlayan Anadolu Medya Grup Vakfı, yayıncılık faaliyetlerini vakıf ruhu ve kamu yararı anlayışı doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER