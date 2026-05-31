Uzun bayram tatilinde Selçuklu’nun sembol mekanları doldu taştı

Selçuklu’nun gözde mekanları 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Park ve müzeler bayram boyunca yüz binin üzerinde misafiri ağırladı.

Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu'nun sembol mekanları uzun bayram tatilinde ziyaretçilerden yine yoğun ilgi gördü. Tabiatın ve doğanın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi Sille ve müzeler Konya'ya bayram tatili için gelen ve uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti. 9 günlük bayram tatilinde Selçuklu 104 bin 670 kişiyi ağırladı.

Tropikal Kelebek Bahçesi kelebeklerin olağanüstü yaşamlarına şahit olmak isteyenlerin tercihi oldu

Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen lokasyonların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne bayram tatilinde ziyarete gelen misafirler kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen 32 bin 616 ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler müzede bulunan "Nereden Geliyorsunuz” haritasına geldikleri ilin üzerinde işaretleme yaparak Tropikal Kelebek Bahçesi'ne bir hatıra bıraktı.

Doğanın Tüm Renkleri Sille Baraj Park'ta

Selçuklu'da tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park da bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine doğada temiz bir nefes aldıran Sille Baraj Park 35 bin 398 ziyaretçiyle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Yine ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi de 25 bin 262 kişi tarafından ziyaret edildi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak 11 bin 394 misafiri ağırladı.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun bu kadar yoğun ilgi görmesi bizi memnun ediyor”

Bayram tatilinde şehir içi ve şehir dışından gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bayram tatilinde turizmin merkezi konumundaki Selçuklumuzun sembol mekanlarında çok sayıda misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz bayram coşkusunu Selçuklu'nun gözde mekanlarında sevdikleriyle gezerek doyasıya yaşadı. Uzun bayram tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Park ve müzelerimizde yüz binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Konya'dan, şehir dışından ve yurt dışından gelen tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm ziyaretçiler Selçuklu'dan memnun ayrıldı

Selçuklu'nun sembol mekanlarını ziyaret eden vatandaşlar, hem doğal güzelliklerden hem de sosyal alanlardan memnun kaldıklarını ifade ederek Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu