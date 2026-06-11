Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEBEK ÖZTÜRK
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ŞERİFE AKKAFA
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HABİLLER
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ELMACI MEZARLIĞI
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HAVZE YİĞENOĞLUGİL
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AHMET GÖKÇE
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SODUR
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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EMRULLAH DOĞAN
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İKİPINAR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ALİ ÇAPAR
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AVALAMA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AHMET ERKMEN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HANİFİ KENDİ
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SELÇUKLU
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MUSALLA MEZARLIĞI
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OSMAN ÇOBAN
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Y. CAMİLİ
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ELMACI MEZARLIĞI
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HALİL İBRAHİM DUTAR
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BULAMAS
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET ALİ ÇETİN
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YENİKÖY
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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ABDULLAH ÇOBAN
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MERAM
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KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
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FATMAANA CİĞER
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DEDEMOĞLU
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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FATMAANA CİĞER
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DEDEMOĞLU
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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AYHAN KOCAMAN
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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RAHİM KARATAŞ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ABDURRAHMAN
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KAZIM SELEK
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ÇÖMLEKCİ
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ELİF SU ÖZDEMİR
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SELÇUKLU
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI