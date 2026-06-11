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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Haziran 2026 Perşembe günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEBEK ÖZTÜRK
 


23-05-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE AKKAFA
 

HABİLLER
03-10-1947

ELMACI MEZARLIĞI

HAVZE YİĞENOĞLUGİL
 

KONYA
03-04-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET GÖKÇE
 

SODUR
15-03-1947

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

EMRULLAH DOĞAN
 

İKİPINAR
03-10-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ ÇAPAR
 

AVALAMA
25-02-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET ERKMEN
 

KONYA
15-09-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

HANİFİ KENDİ
 

SELÇUKLU
03-01-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN ÇOBAN
 

Y. CAMİLİ
14-03-1946

ELMACI MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM DUTAR
 

BULAMAS
15-02-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ÇETİN
 

YENİKÖY
10-03-1943

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ABDULLAH ÇOBAN
 

MERAM
27-01-1937

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

FATMAANA CİĞER
 

DEDEMOĞLU
03-06-1938

YAĞBASAN MEZARLIĞI

FATMAANA CİĞER
 

DEDEMOĞLU
03-06-1938

YAĞBASAN MEZARLIĞI

AYHAN KOCAMAN
 

KONYA
17-07-1959

HACIFETTAH MEZARLIĞI

RAHİM KARATAŞ
 

KONYA
01-10-1965

ARAPLAR MEZARLIĞI

ABDURRAHMAN


 

KONYA
12-05-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KAZIM SELEK
 

ÇÖMLEKCİ
10-09-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

ELİF SU ÖZDEMİR
 

SELÇUKLU
15-05-2009

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

 

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