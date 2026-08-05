GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,721 TL
EURO
54,916 TL
STERLİN
64,395 TL
GRAM
6.448 TL
ÇEYREK
10.600 TL
YARIM
21.136 TL
CUMHURİYET
41.820 TL
KONYA Haberleri

Konya’dan Suriye’deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere yardım

Konya’dan Suriye’deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere yardım
Konya’da Mehir Vakfı tarafından Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılmak üzere 3 tır dolusu ayni yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Mehir Vakfı Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen "Suriye Toplu Düğün Yardım Araçları" uğurlama programında 30 bin parçadan oluşan 3 tır dolusu ayni yardım, Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Programda konuşan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Mehir Vakfımız maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere 1996 yılından beri verdiği desteği her geçen gün yeni bir heyecanla yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da hem Konya ve 31 ilçesinde hem ülkemiz genelinde hem de yurt dışında Osmanlı bakiyesi Bosna Hersek'ten Libya Trablusgarp'a kadar hizmetlerini artırarak devam edecek.

Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimize dağıtılmak üzere yaklaşık 80 milyon TL değerinde 70 kalemden oluşan 30 bin parça ayni yardım bu üç tırımızda bulunmakta. Bundan sonraki süreçte de Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimize yardımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin yaptığı duayla program sona erdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER