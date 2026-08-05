Konya’dan Suriye’deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere yardım

Konya’da Mehir Vakfı tarafından Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılmak üzere 3 tır dolusu ayni yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Mehir Vakfı Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen "Suriye Toplu Düğün Yardım Araçları" uğurlama programında 30 bin parçadan oluşan 3 tır dolusu ayni yardım, Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Programda konuşan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Mehir Vakfımız maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere 1996 yılından beri verdiği desteği her geçen gün yeni bir heyecanla yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da hem Konya ve 31 ilçesinde hem ülkemiz genelinde hem de yurt dışında Osmanlı bakiyesi Bosna Hersek'ten Libya Trablusgarp'a kadar hizmetlerini artırarak devam edecek.

Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimize dağıtılmak üzere yaklaşık 80 milyon TL değerinde 70 kalemden oluşan 30 bin parça ayni yardım bu üç tırımızda bulunmakta. Bundan sonraki süreçte de Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimize yardımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin yaptığı duayla program sona erdi.

Kaynak: İHA