GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,721 TL
EURO
54,916 TL
STERLİN
64,395 TL
GRAM
6.448 TL
ÇEYREK
10.600 TL
YARIM
21.136 TL
CUMHURİYET
41.820 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 05 Ağustos 2026 Salı günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SEYİT MEHMET ULUDOKUMACI
 

KONYA
25-10-1947

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NURİYE SİNANBEY
 

SİNANLI
18-11-1942

YAZIR MEZARLIĞI

GİZEM MERAL
 

AKSARAY
23-07-1978

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYDIN BOZKURT
 

KONYA
20-12-1964

MUSALLA MEZARLIĞI

İHSANİYE DURAN
 

OSMANCIK
08-05-1934

TEKKE MEZARLIĞI

SULTAN CENGİZ
 

DOĞANHİSAR
01-04-1966

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAMAZAN BODUK
 

KONYA
10-08-1966

KARAASLAN MEZARLIĞI

NURULLAH OKUROĞLU
 

CİHANBEYLİ
26-08-1981

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK MEŞE
 


04-08-2026

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK EL RIZC
 


04-08-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYŞE SARAÇ
 

TEPEKÖY
12-12-1956

SİLLE MEZARLIĞI

MERCAN BEKTAŞ
 

OLTU
28-11-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN MISIRLILAR
 

KONYA
01-09-1963

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET SAVRAN
 

SELÇUKLU
08-09-2003

TEKKE MEZARLIĞI

MEMİŞ ÇİMEN
 

KONYA
08-07-1968

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUAMMER MERCAN
 

KONYA
02-08-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BAYRAM UYGUN
 

DERBENT
15-03-1939

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER