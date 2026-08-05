Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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SEYİT MEHMET ULUDOKUMACI
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SİNANLI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KONYA
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DERBENT
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
Kaynak: Haber Merkezi