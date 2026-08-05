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Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü bir kişi ağır yaralı halde bulundu

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü bir kişi ağır yaralı halde bulundu
Niğde’de yol kenarında bulunan otomobilde bir kadın ölü, bir kişi de ağır yaralı halde bulundu.

Olay, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesleri duyuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan İ.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ö.O. (39) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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