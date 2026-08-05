GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,723 TL
EURO
54,918 TL
STERLİN
64,378 TL
GRAM
6.448 TL
ÇEYREK
10.601 TL
YARIM
21.137 TL
CUMHURİYET
41.822 TL
GÜNCEL Haberleri

Elini spiral makinesine kaptırdı

Elini spiral makinesine kaptırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ahşap keserken elini spiral makinesine kaptıran adam yaralandı.

Olay, saat 16.30 Huzur Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rafetullah M. (61), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı.

2 parmağı kopan ve elinden ağır şekilde yaralanan Rafetullah M., yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER