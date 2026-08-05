Otomobil dereye devrildi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Muharrem Y. (36) idaresindeki 34 FIY 862 plakalı otomobil, Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Muharrem Y. ile araçta bulunan Nurten Y. (48), Amine Sıdıka Y. (13), Tunahan Y. (19), Selçukhan Y. (7) ve Bahar Y. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA