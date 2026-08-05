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KONYA Haberleri

Konya’da vicdansız sürücü iki kardeşe çarpıp kaçmıştı! OLAYDA YENİ GELİŞME

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Konya’da vicdansız sürücü iki kardeşe çarpıp kaçmıştı! OLAYDA YENİ GELİŞME

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrikli bisiklete çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

NE OLMMUŞTU?

Kaza, Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta seyir halinde bulunan bir otomobil, aynı güzergahta ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklette bulunan 16 yaşındaki D.N.K. ile 9 yaşındaki kardeşi A.K. yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kardeşler, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki D.N.K., doktorların müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşi A.K.'nın ise Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından durmayarak olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda aracın aşırı hız yaptığı iddia edilirken, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları incelemeye alındı.

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Elektrikli bisiklete çarpıp olay yerinden uzaklaşan sürücü, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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