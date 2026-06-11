MHP Konya İl Yönetimi Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu listesi kamuoyuyla paylaşıldı. MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yeni yönetimin oluşturulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
"KONYAMIZA HAYIRLI OLSUN''
Başkan Göncü, yaptığı açıklamada, yeni il yönetim kurulunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olurları ve takdirleriyle oluşturulduğunu belirtti.
Göncü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin olurları ve takdirleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Konya il yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu kutlu görevin teşkilatımıza, davamıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor, yönetim kurulumuzda görev alan tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin teminatı olan Milliyetçi Ülkücü hareketin yıkılmaz iradesiyle kadim başkent Konya'mıza; ayırmadan ayrıştırmadan özveriyle hizmet edeceğiz. Birliğimiz daim, devletimiz payidar, davamız muzaffer olsun.''
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