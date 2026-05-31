Konya’da Haziran ayının ilk haftası nasıl geçecek? Yağış var mı, sıcaklık yükselecek mi?

Konya'da Haziran ayının ilk haftası nasıl geçecek? Yağış var mı, sıcaklık yükselecek mi?

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Konya'da haziran ayının ilk günleri yağışlı geçecek. Hafta başında parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, salı gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

HAFTA BAŞI PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Tahminlere göre Konya'da haftanın ilk gününde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, kent genelinde sıcaklıkların 27 ila 29 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

SALIDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre salı gününden cuma gününe kadar Konya'nın 31 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer etkisini artırabileceği değerlendirilirken, vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR 27-29 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

Yağışlı havaya rağmen sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmiyor. Beş günlük tahmin döneminde termometrelerin 27 ila 29 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle sağanak yağış anlarında ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Meteorolojinin 5 günlük tahminine göre Konya'da haziran ayının ilk beş günü boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle salı ile cuma günleri arasında kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

Kaynak: Haber Merkezi

