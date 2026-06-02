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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 2 Haziran 2026 Salı günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZEKERİYA DİKİCİ
 

KARAMAN
05-05-1971

ELMACI MEZARLIĞI

YÜKSEL ERMİŞ
 

KONYA
12-04-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAKAN KÜÇÜKSAKAR
 

KIRKLARELİ
14-01-1983

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MÜBERRA ÜNVER
 

KADINHANI
20-04-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RESUL MERCAN
 

KARATAY
30-07-2000

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

KAMİL ZORLU
 

KONYA
15-06-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÜMMÜ SAĞDIÇ
 

BOZKIR
03-01-1950

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

MUSTAFA KAYA
 

AĞABEYLİ
29-09-1950

ALİYENLER MEZARLIĞI

KEMAL CÜMELLİ
 

KARAMAN
05-01-1955

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE DERE
 

DEDEMLİ
04-07-1953

DEDEMLİ MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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