Konya’da şehit emanetine anlamlı doğum günü sürprizi

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde, 2018 yılında Giresun'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin emaneti Mehmet Akif Cevizci için anlamlı bir doğum günü programı düzenlendi. İlçe halkı, şehidin silah arkadaşları ve jandarma personeli, 8 yaşına giren Mehmet Akif'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

ŞEHİDİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORLAR

9 Temmuz 2018 tarihinde Giresun'un Güce ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, geride gözü yaşlı bir eş ve henüz bir buçuk yaşındaki oğlunu bırakmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şehidin emaneti Mehmet Akif'e sahip çıkan ilçe halkı, jandarma personeli ve babasının silah arkadaşları desteğini sürdürüyor.

DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL BULUŞMA

Şehit Ali Cevizci'nin yakın dostlarından Ali Kaptancıoğlu, dört yıldır aksatmadan Mehmet Akif Cevizci'nin doğum gününü kutluyor. Bu yıl da 8 yaşına giren Mehmet Akif için hazırlanan sürpriz kutlama, minik çocuğa büyük mutluluk yaşattı. Evde gerçekleştirilen doğum günü programında pasta kesilirken duygu dolu anlar yaşandı.

ŞEHİT BABASININ SİLAH ARKADAŞLARIYLA İLÇE TURU

Kutlamanın ardından Mehmet Akif, şehit babasının silah arkadaşları ve jandarma personeliyle birlikte ilçe turuna çıktı. Kendisi için hazırlanan sürpriz program karşısında büyük sevinç yaşayan Mehmet Akif'in mutluluğu yüzüne yansırken, etkinlik şehit ailesine verilen desteğin ve vefanın bir örneği olarak takdir topladı.

(Cumali Özer)

