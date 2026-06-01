Konya’da kayıp genç kız aranıyor!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Nidanur Ege'den, cumartesi akşamı evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine ailesi ve yakınları büyük endişe yaşarken, yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

SON OLARAK CUMARTESİ AKŞAMI GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre Nidanur Ege, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yunuslu Mahallesi'nde, Marka Market arkasında bulunan İrfan Aksoy Apartmanı'ndaki evinden ayrıldı. Genç kızın evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Nidanur Ege'ye ulaşamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvurunun ardından genç kızın bulunması için çalışma başlatılırken, ailesi ve yakınları gelecek iyi haberi bekliyor.

VATANDAŞLARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Aile tarafından yapılan açıklamada, Nidanur Ege'yi gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların kendileriyle iletişime geçmeleri istendi. Yakınları tarafından yapılan çağrıda, "Lütfen duyarlı olalım. Nidanur'u gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Her bilgi bir umut olabilir” ifadelerine yer verildi.

(Ali Asım Erdem)