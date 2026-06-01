GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,948 TL
EURO
53,506 TL
STERLİN
61,988 TL
GRAM
6.688 TL
ÇEYREK
10.963 TL
YARIM
21.872 TL
CUMHURİYET
43.355 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kayıp genç kız aranıyor!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kayıp genç kız aranıyor!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Nidanur Ege'den, cumartesi akşamı evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine ailesi ve yakınları büyük endişe yaşarken, yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

SON OLARAK CUMARTESİ AKŞAMI GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre Nidanur Ege, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yunuslu Mahallesi'nde, Marka Market arkasında bulunan İrfan Aksoy Apartmanı'ndaki evinden ayrıldı. Genç kızın evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Nidanur Ege'ye ulaşamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvurunun ardından genç kızın bulunması için çalışma başlatılırken, ailesi ve yakınları gelecek iyi haberi bekliyor.

VATANDAŞLARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Aile tarafından yapılan açıklamada, Nidanur Ege'yi gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların kendileriyle iletişime geçmeleri istendi. Yakınları tarafından yapılan çağrıda, "Lütfen duyarlı olalım. Nidanur'u gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Her bilgi bir umut olabilir” ifadelerine yer verildi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER