Konya’da “Hayat 112 acil’’ uygulaması tanıtıldı

Kurban Bayramı dönüşü nedeniyle şehirlerarası yollarda ve otogarlarda yaşanan trafik yoğunluğu sırasında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında vatandaşlara "Hayat 112 Acil” uygulamasının kullanımı ve sağladığı avantajlar anlatıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, bayram dönüşü artan araç trafiği nedeniyle sürücülerle bir araya gelerek güvenli sürüş ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çalışma kapsamında sürücülere çeşitli broşürler dağıtıldı.
"HAYAT 112 ACİL” UYGULAMASI TANITILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat 112 Acil” uygulamasının tanıtıldığı etkinlikte, uygulamanın acil durumlarda hızlı ve etkin yardım alınmasını sağlayan özellikleri detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, uygulamanın vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla geliştirildiğini vurguladı.
UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ ANLATILDI
Ekipler tarafından sürücülere; tek tuşla ihbar ve konum paylaşımı, afet desteği ve acil alarm butonu, okul acil modu, kadın destek uygulaması, trafik kazası bildirimi ve acil toplanma alanları gibi uygulamanın sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.
SÜRÜCÜLERE "HAYAT 112 ACİL" UYGULAMASI TANITILDI— Konya İl Emniyet Müdürlüğü (@KonyaEmniyeti) May 31, 2026
(Cumali Özer)