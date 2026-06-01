Konya Büyükşehir 40 zabıta alacak! İşte başvuru şartları

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce duyurulan 40 zabıta memuru alımı için başvuru süreci 2 Haziran 2026 itibarıyla başlıyor. Belediye bünyesinde istihdam edilecek personeller için başvurular 4 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAK

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar, gerekli başvuru belgelerini 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında mesai saatleri içinde teslim edebilecek. Başvurular, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacak.

Konevi Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram/Konya adresinde gerçekleştirilecek başvurularda posta, kargo veya diğer yöntemlerle gönderilen evraklar kabul edilmeyecek. Ayrıca eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İlana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel memuriyet şartlarını taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartları aranıyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, askerlik görevini tamamlamış ya da erteletmiş olması gerekirken, adayların görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir akıl hastalığının da bulunmaması gerekiyor.

40 ZABITA MEMURU ALINACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek alım kapsamında toplam 40 zabıta memuru istihdam edilecek. Kadrolara ilişkin özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayarak sınav sürecine katılma hakkı elde edecek.

