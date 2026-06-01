8 kişinin can verdiği kazada yürek burkan hikayeler: Camı kırıp eşini kurtardı! 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı
Denizli’de yolcu otobüsünün yanması sonucu biri bebek 8 kişinin can verdiği, 33 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı.

Sarayköy ilçesinde Mustafa Fevzi Merdun'un (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı ve biri bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kazada 33 kişi de yaralandı.

YÜREK BURKAN HİKAYELER

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Ayrıca Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

ŞEN AİLESİ

Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti.

Antalya'ya dönüş meydana gelen kazada baba Civan Şen, otobüste yangın çıkması üzerine önce aracın camını kırmış ardından eşini camdan dışarıya çıkarmayı başarmıştı.

Kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte camdan çıkmaya hazırlandığı sırada izdiham nedeniyle dışarı çıkamayan baba Şen ve 9 aylık oğlu alevlerin arasında birlikte can verdi.

KIZ KARDEŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDİCEKMİŞ

İzmir'de yaşayan Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acı nedeniyle yolda oldukları belirlendi.

Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve mezarı Alanya'da olan diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek amacıyla Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Ancak anne ve kız kazada yan yana hayatlarını kaybetti.

YAŞLI ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı.

Kazada Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulurken eşi Halime Arıkan ise yaşamını yitirdi.

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Henüz 16 Nisan'da dünyaevine giren yeni evli genç çift Sami ve Merve Erik'in de İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya döndükleri öğrenildi.

Faciada Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Merve Erik hayata gözlerini yumdu.

FİNAL SINAVI İÇİN GERİ DÖNÜYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden biri de Zehra Eyiol.

Eyiol'un Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen genç kızın tatil bitimi Alanya'daki final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.

20 DAKİKA ÖNCE ARIZA NEDENİYLE DURULMUŞ

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının jandarmaya verdikleri ifadelerde otobüsün 20 dakika önce sürücü tarafından "klima çalışmıyor" şikayetiyle durdurulduğunu söyledikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün otobüsten inip gerekli kontrolü yaptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten yolcuların ifadelerinde, bir süre ilerleyen aracın daha sonra şerit değiştirip bariyerlere çarptığı, durduktan sonra yangın çıktığını, camların kırılmasıyla alevlerin arttığını anlattıkları belirtildi.

Kaynak: İHA

