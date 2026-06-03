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KONYA Haberleri

Konya’da dağdan inen yağmur suyu sokakları dereye dönüştürdü

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da dağdan inen yağmur suyu sokakları dereye dönüştürdü

Konya, Haziran ayına yağışlı hava ile giriş yaptı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimden aşşağıya doğru aktı!

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Hafif eğimli arazi yapısına sahip mahallede, yüksek kesimlerde başlayan yağmurun oluşturduğu su birikintileri kısa sürede aşağı bölgelere doğru aktı. Yağış nedeniyle sokaklarda su akışı oluştu. 

Mahallede yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yukarı kesimlerden gelen yağmur sularının mahalle içerisinden akarak ilerlediği görüldü.

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