GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,035 TL
EURO
53,365 TL
STERLİN
61,866 TL
GRAM
6.614 TL
ÇEYREK
10.835 TL
YARIM
21.518 TL
CUMHURİYET
42.745 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 3 Haziran 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYŞE İNCE
 

KONYA
28-05-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

VAHİT GÖKDENİZ
 

ANKARA
15-07-1957

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HACI ÇOBAN
 

KERPİÇ
01-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FADİMANA SARIER
 

BOTSA
18-05-1937

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YAHYA BALBALOĞLU
 

KONYA
02-01-1968

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA İŞİTEMİZ
 

YARMA
01-10-1941

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET DAĞLIOĞLU
 

ZENGİCEK
03-01-1940

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEMİŞ ÖZEN
 

BOZKIR
01-02-1950

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ÖMER ÖZDEMİR
 

ANKARA
17-11-1975

YAZIR MEZARLIĞI

NURDAGÜL CEYLAN
 

AYBASTI
01-11-1971

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE BAYRAKCI
 

ALEMDAR
03-08-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

FETHİ ŞENEL
 

KONYA
29-04-1956

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇAKAR
 

KONYA
27-08-1974

SULUTAS MEZARLIĞI

FAZİLET AKSOY
 

MAHMUTHİSAR
01-07-1937

YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER