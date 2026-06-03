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KONYA Haberleri

Konya’daki bu hastaneye 3 yeni uzman hekim atandı!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’daki bu hastaneye 3 yeni uzman hekim atandı!

Akşehir Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanede göreve başlayan yeni uzman doktorlar, Akşehir ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları ile Göğüs Hastalıkları branşlarında göreve başlayan üç uzman hekim, hasta kabulüne başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başhekim Bülent Erdem, sağlık hizmetlerinde en önemli unsurun nitelikli insan kaynağı olduğunu belirterek, hekim kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdem, yeni göreve başlayan uzman doktorların bilgi ve tecrübeleriyle hastaneye önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Göreve Başladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uğur Doru, tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Meslek hayatına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde pratisyen hekim olarak başlayan Doru, uzmanlık eğitimini Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Daha önce çeşitli devlet hastanelerinde görev yapan Doru, 2026 yılı itibarıyla Akşehir Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

İç Hastalıkları Uzmanı Kadroya Katıldı

İç Hastalıkları Uzmanı Kübra Nur Korkmaz, 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede uzmanlık eğitimini tamamlayan Korkmaz, Aralık 2025'te uzmanlık unvanını aldı. Korkmaz, Nisan 2026'dan itibaren Akşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapmaya başladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hizmete Başladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çetin Yakışık ise tıp eğitimini Gülhane Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Meslek hayatına Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan Yakışık, uzmanlık eğitimini Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Yakışık da Nisan 2026 itibarıyla Akşehir Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

 

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