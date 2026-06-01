Konya’da mahalleyi ayağa kaldıran olay! 2 araç hurdaya döndü
Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde park halindeki iki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, saat 03.57 sıralarında sokakta yan yana park halinde bulunan araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
Mahallede panik yaşandı!
Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe neden olurken, patlama sesleriyle uyanan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İki otomobil yanarak hurdaya döndü
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere ve diğer araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan iki otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.
Kundaklama şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
