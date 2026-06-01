Konya’da kızının katilinin eniştesini bıçakladı! Acılı babaya 4,5 yıl hapis istemi

Konya'nın Karatay ilçesinde, kızı Bahriye Kalaycı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan olay nedeniyle yargılanacak olan A.K.hakkında, "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KIZINI ÖLDÜREN ESKİ DAMAT AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Fatih Uluşan, 2 Kasım 2024 tarihinde 2023 yılında boşandığı ve çocuğunun annesi olan Bahriye Kalaycı'yı 55 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Yargılama sonucunda Uluşan, herhangi bir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

KARARDAN DÖRT GÜN SONRA BIÇAKLI OLAY YAŞANDI

Mahkeme kararından dört gün sonra, 8 Mart gecesi etli ekmek dükkanı işleten A.K. ile kızının katili Fatih Uluşan'ın eniştesi Mükremin A. iş yerinin önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan olayda Mükremin A.bacağından bıçakla yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.K. tutuklandı. Ancak Mükremin A.'nun şikayetini geri çekmesi üzerine A.K. kısa süre sonra tahliye edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede A.K. hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İfadesinde olayın gelişimini anlatan A.K., "Mükremin bana, 'Kızına yaptıklarımızın aynısını sana da yapacağız' dedi. Sinirlenip üzerine yürüdüm. İkimiz de yere düştük. Elimde etleri doğradığım bıçak vardı. Düşerken Mükremin bıçağın üzerine düştü" savunmasını yaptı.

 

 

