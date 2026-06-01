40 metrelik ölüme meydan okuyan atlayış faciayla sonuçlanıyordu

Antalya’da yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin yardımına, sahilde “Ayakta Kürek Sörfü“ (SUB) yapan vatandaşlar yetişti. Gencin metrelerce yükseklikten atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Beach Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir genç Konyaaltı Sahili'nin başlangıcında bulunan yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirve noktasına çıktı.
Çevredekilerin "Atla" sözleri ile kendisini metrelerce yükseklikten boşluğa bırakarak denize atlayan genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Konyaaltı Sahili'nde SUB yapan ve gencin yardım isteğini duyan vatandaşlar yardımına yetişti.
SUB'cular tarafından sudan çıkarılan genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kimliği belirsiz genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
