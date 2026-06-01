Otobüs durağında cinayet! Öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş

İstanbul otobüs durağında öldürdüğü eşi Gülten Ürkmez’e (41) bir gün önce çelenk gönderdiği belirlenen şüpheli Serkan Ürkmez (49) hakkında, ’eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde 21 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Gülten Ürkmez ile tartışan Serkan Ürkmez evden ayrıldı. Üç gün sonra mahalleye gelen Ürkmez, otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından önce iş yerinde, ardından evinde saklanan şüpheli Serkan Ürkmez, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı. Ürkmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan fezlekede, motosikletle kaçan şüpheli Serkan Ürkmez'in kolluk kuvvetlerince bir tarlada yakalandığı belirtildi. Telefonunda yapılan incelemelerde, mesajlaşma uygulamasındaki profilinde siyah çelenkli bir fotoğraf paylaştığının tespit edildiği aktarıldı. Fezlekede, şüpheli koca Ürkmez'in kumar oynaması ve alkol kullanması nedeniyle eşiyle arasında sorunlar bulunduğu, bir süredir evde yaşamadığı anlatıldı. Ayrıca şüphelinin, olaydan bir gün önce cinayette kullandığı silahın fotoğrafını sanal medyada 'Birazdan her şey son bulacak' notuyla paylaştığı bilgisine yer verildi.

'BEN SENİ ÖLÜMSÜZ SEVDİM' NOTLU ÇELENK

Şüphelinin sanal medyada eşi Gülten Ürkmez'in fotoğrafını paylaşarak, '26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?' mesajını yazdığı bilgisinin yer aldığı fezlekede, ayrıca büyük boy çelenk yaptırıp eşinin iş yerine gönderdiği, çelengin üzerinde 'Ben seni ölümsüz sevdim, Serkan' ifadelerinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporuna göre, Gülten Ürkmez'in vücudundaki mermi çekirdeği girişinin bitişik atış mesafesinden olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

