Oğlunu Konya’daki evinde kaybetmişti! Recep Konuk’tan yeni açıklama

25.ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, vefat eden oğlu Fatih Konuk nedeniyle kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Konuk, yayımladığı mesajda acı günlerinde gösterilen destek ve dayanışmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

ACI GÜNLERİNDE YANLARINDA OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Oğlu Fatih Konuk'un vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirten Recep Konuk, bu süreçte kendilerine destek veren dostlarına, akrabalarına, hemşehrilerine ve sevenlerine şükranlarını sundu. Konuk, acılarını paylaşan herkesin aileleri için önemli bir teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

TAZİYELER İÇİN MİNNETTARLIĞINI DİLE GETİRDİ

Recep Konuk, yayımladığı teşekkür mesajında cenaze sürecinde yanlarında bulunan, telefonla arayarak taziyelerini ileten, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşan, kabri ziyaret eden ya da dualarıyla destek veren herkese teşekkür etti.

Konuk mesajında, "Sevgili oğlum Fatih'imin vefatı nedeniyle yaşadığımız tarifsiz üzüntüyü paylaşan, bu acı günümüzde bizzat yanımızda olan, telefonla arayarak kederimize ortak olan ya da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini bildiren, kabrinin başına gelerek ya da gelemeselerde Fatih'ime gönülden ettikleri dualarını gönderen tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimize gösterdikleri samimi destek için şahsım ve ailem adına teşekkür ederiz. Allah (C. C.) razı olsun.'' ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)