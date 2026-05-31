Konyalı polis memurunun cenaze programı belli oldu

Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden belediye personeli merhum Selçuk Akın'ın oğlu, polis memuru Burak Akın (21) vefat etti. Genç yaşta hayatını kaybeden Burak Akın'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN DÜZENLENECEK
Burak Akın'ın cenazesi, pazar günü öğle namazına müteakip Ak Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
BEHLÜLBEY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Merhum Burak Akın'ın naaşı, cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığı'na defnedilecek. Akın ailesine ve yakınlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun.
