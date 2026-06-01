Yeni Konya 77 yaşında

Konya’nın köklü basın geçmişinin en önemli temsilcilerinden biri olan Yeni Konya Gazetesi, yayın hayatında 77. yılını geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 1 Haziran 1949 tarihinde okuyucusuyla buluşan gazete, sadece Konya’nın değil, Anadolu’nun da yaşayan en eski gazetelerinden biri olarak Türk basın tarihine damgasını vurmuş durumda.

Konya basınının yaşayan hafızası Yeni Konya Gazetesi, 77'nci yayın yılına ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana kesintisiz yayın hayatını sürdüren gazete, yarım asrı aşan yolculuğunda şehrin sesi, milletin vicdanı ve hakikatin takipçisi olmaya devam etti.

1949 yılında başlayan yayın serüveni boyunca nice dönemlere, nice değişimlere ve nice tarihi ana tanıklık eden Yeni Konya Gazetesi; ilk günkü inancını, heyecanını ve yayın çizgisini koruyarak bugünlere ulaştı.

77 yıldır aynı kararlılıkla yayın yapan gazete, sadece bir basın kuruluşu değil; Konya'nın sosyal, kültürel ve toplumsal hafızasını taşıyan köklü bir kurum olmayı başardı.

Anadolu Medya Grup Vakfı tarafından yapılan 77'nci yıl açıklamasında, Yeni Konya Gazetesi'nin Türkiye'de nadir görülen kesintisiz yayın geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Konya Gazetesi, Türkiye'nin ilk vakıf gazetesidir. Kurulduğu ilk günkü heyecanını ve hassasiyetini bugün de aynı şekilde sürdürmektedir. Bir anlamda ‘yedisinde neyse yetmiş yedisinde de o' anlayışının karşılığıdır. Kendini milletin değerlerine ve inancından aldığı ilkelere vakfeden yayın çizgisiyle hem Konya'nın hem de ülkemizin hafızası konumundadır. Türkiye'de 77 yıl boyunca kesintisiz yayın yapan çok az sayıda gazete bulunmaktadır ve Yeni Konya Gazetesi bunlardan biridir.”

Açıklamada ayrıca günümüz medya düzeninde hakikatten uzaklaşan, algı merkezli yayın anlayışlarının yaygınlaştığına dikkat çekilerek; doğru, ilkeli ve sorumlu gazeteciliğin öneminin her geçen gün daha da arttığı ifade edildi.

Yeni Konya Gazetesi'nin 77 yıllık yayın hayatının temelinde; değerlerinden taviz vermeyen yayın anlayışı, millete karşı duyduğu sorumluluk ve okuyucusuyla kurduğu güçlü gönül bağının bulunduğu belirtildi.

Gazetenin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan, bugün hayatta olmayan çalışanlar rahmet ve minnetle anılırken; halen görev yapan basın emekçilerine de teşekkür edildi.

Açıklamada en büyük teşekkür ise yıllardır gazeteyi yalnız bırakmayan okuyuculara yapıldı:

"Bugünlere gelmemizin en büyük payı okurlarımızındır. Onların desteğiyle var olduk, onların güveniyle ayakta kaldık.”

Yeni Konya Gazetesi, 77 yıllık yayın yolculuğunu dün olduğu gibi bugün de aynı heyecan, aynı sorumluluk ve aynı inançla sürdürmeye devam ediyor.

