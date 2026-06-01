Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kayıp 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı nerede? Aylardır aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 11 Şubat 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Yaklaşık 110 gündür kayıp olan Aybattı'nın bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EKİPLER HER NOKTAYI TİTİZLİKLE TARIYOR

Kayıp vatandaşı bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı arama faaliyetleri yürütülüyor. Çalışmalara jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri katılırken, kırsal alanlar, ormanlık bölgeler, dere yatakları ve su altı noktaları detaylı şekilde inceleniyor. Mahalle çevresinde de yoğun arama çalışmaları sürdürülüyor.

AİLESİNDEN ÇAĞRI: GÖRENLER HABER VERSİN

Mevlüt Aybattı'nın oğlu Erol Aybattı, vatandaşlardan destek isteyerek, "Babam köye geldikten sonra üç gün burada kaldı. Dördüncü gün kendisini gören olmadı. Beşinci gün ise arama çalışmaları başladı. Köyün çevresindeki yaklaşık 50 kilometrelik alan tarandı ancak henüz herhangi bir iz bulunamadı. Gören ya da bilgi sahibi olanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAHVEHANEDE KAYDEDİLDİ

Dedemli Mahallesi Muhtarı Muzaffer Cavlak da arama çalışmalarının tüm imkanlarla sürdürüldüğünü belirterek, "11 Şubat'tan bu yana Mevlüt Aybattı amcamızı bulmak için çalışmalar devam ediyor. Polis, jandarma, AFAD ve devletimizin ilgili tüm kurumları sahada görev yapıyor. Kendisine ait son görüntü, 11 Şubat'ta mahalledeki kahvehanede çay içerken kaydedildi. O tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı" dedi.

Bölgede sürdürülen çalışmaların sonuç vermesi ve Mevlüt Aybattı'nın bulunması için ekipler ile vatandaşların iş birliği içerisinde arama faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

