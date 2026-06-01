Konya İl Sağlık Müdürlüğü personel alacak! Başvurular başladı

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilana göre, Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde daimi ve tam süreli olarak istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacak.
İlana göre, Konya İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapmak üzere Temizlik Görevlisi mesleğinde toplam 4 personel istihdam edilecek. Alımlar daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların en az ilkokul mezunu olması ve 18-40 yaş aralığında bulunması gerekiyor. Başvurular Eski Hükümlü/TMY kontenjanı kapsamında kabul edilecek.
BAŞVURULAR 5 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
İlan 1 Haziran 2026 tarihinde yayımlanırken, başvurular 5 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını İŞKUR İl Müdürlükleri, Hizmet Noktaları, e-Şube sistemi ve Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek.
KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA
Başvuru sürecinin ardından adaylar için kura çekimi düzenlenecek. Kura, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00-15.00 arasında Konya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İŞKUR KONYA'DAN DUYURU
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından duyurulan alım kapsamında, şartları taşıyan adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, başvuru işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
