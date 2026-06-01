Konya’daki o ilçede “Kimse zarar görmesin’’ uyarısı yapıldı!

Konya'da önemli akarsular arasında yer alan Çarşamba Çayı'na kontrollü şekilde su salınacağı duyuruldu. Yetkililer, suyun bırakılması sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek özellikle çocukların dere yatağı ve çevresinden uzak tutulması konusunda uyarıda bulundu.
VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI
Yapılan açıklamada, "Çarşamba Çayı'na su salınacaktır. Aman dikkat, çay yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, özellikle çocukların zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" denildi. Yetkililer, su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını istedi.
ÇARŞAMBA ÇAYI KONYA'NIN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARINDAN BİRİ
Konya il sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 105 kilometre uzunluğa sahip olan Çarşamba Çayı, Orta Toroslar'ın batısındaki Geyik Dağları ile Aygır Pınarı'ndan doğuyor. Bozkır ilçe merkezinden geçerek Apa Barajı'nda toplanan çay, Beyşehir Gölü'nün fazla sularını taşıyan kanalla birleşerek Konya ve Çumra ovalarının sulanmasında önemli rol üstleniyor.
AKARSU KARAPINAR BÖLGESİNDE SON BULUYOR
Çarşamba Çayı, Çumra ilçesi civarında çeşitli kollara ayrılarak Karapınar-Karakaya bölgesindeki bataklıklarda son buluyor. Bölge tarımı açısından büyük önem taşıyan akarsuya yapılacak su salımı nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri almaları istendi.
(Meltem Aslan)