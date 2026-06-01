Konyalı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Konya Orman İşletme Müdürlüğü Altınapa İşletme Şefliği'nde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan Hakan Küçüksakar hayatını kaybetti. Küçüksakar'ın vefatı, teşkilatta derin üzüntüye neden oldu.
Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından taziye mesajı
Vefat haberinin ardından Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda, merhum personelin vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
Yarın toprağa verilecek
Hakan Küçüksakar'ın cenazesinin, 2 Haziran 2026 Salı günü öğle namazının ardından Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verilecek
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”