Konya’da apartmanda yangın! 4 kişi tahliye edildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, söndürüldüğü sanılan bir semaverin yeniden tutuşması sonucu yangın çıktığı öğrenildi.
Bina dumanla kaplandı
Bodrum katta bulunan yanıcı malzemelerin alev almasıyla birlikte bina kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Apartman sakinleri durumu fark ederek yardım isterken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 kişi dumandan etkilendi
Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Dumanın binayı sarması nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi merdivenli araç yardımıyla güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bodrum katta bulunan bazı eşyalar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
