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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Aydın’ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kezban Nur Karakaya'nın kullandığı otomobil, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin ağır yaralandı.

Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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