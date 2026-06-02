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KONYA Haberleri

2026 hububat alım fiyatlarına Konya’dan tepki: “Bu şartlarda üretim zor’’

2026 hububat alım fiyatlarına Konya’dan tepki: “Bu şartlarda üretim zor’’
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamasının ardından Konya’daki ziraat odalarından tepki geldi. Karatay Ziraat Odası ve Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıfat Kavuneker, açıklanan fiyatların üreticilerin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek destekleme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Konya'da ziraat odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kavuneker, son yıllarda mazot, gübre ve zirai ilaç başta olmak üzere tarımsal girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını ifade etti. Üreticilerin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini vurgulayan Kavuneker, açıklanan alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerinin altında kaldığını dile getirdi.

"Destekleme sistemi adil bulunmuyor”

Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan yeni destekleme modelini de eleştiren Kavuneker, dekar başına verilen desteklerde düşüş yaşandığını belirtti. Mevcut sistemde düşük üretim yapanların daha fazla, yüksek üretim yapanların ise daha az destek aldığını savunan Kavuneker, bu durumun üreticiler tarafından adil bulunmadığını kaydetti.

Arpa ve buğday fiyatlarının serbest piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında üreticiyi tatmin etmediğini ifade eden Kavuneker, mevcut uygulamanın sürmesi halinde çiftçilerin yeniden nadas sistemine yönelmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

"Üretim maliyetleri göz ardı edilmemeli”

Dünya piyasalarındaki buğday fiyatlarına yakın bir alım fiyatı açıklandığını ancak Türkiye'deki üretim maliyetlerinin çok daha yüksek seviyelerde olduğunu belirten Kavuneker, destekleme modelinin üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kavuneker, "Girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak destekleme modelinin acilen değiştirilmesini ve destek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Çiftçinin beklentisi daha yüksekti

Hububat alım fiyatlarına ilişkin üreticilerin beklentilerini de paylaşan Kavuneker, çiftçilerin buğday için ton başına 20 bin TL, arpa için ise 17 bin 500 TL fiyat beklediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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